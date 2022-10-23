Зорин: «Ощущения на всю жизнь»

В четырнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» учинил разгром «Химкам», забив в ворота этого клуба пять безответных мячей. Так крупно «Спартак» не побеждал уже полтора года, или 595 дней. События игры прокомментировал полузащитник «Спартака» Даниил Зорин, который дебютировал в высшей лиге российского футбола после того, как на неделе достойно показал себя в кубковых баталиях.

- Только положительные эмоции: победили с крупным счетом, дебют в РПЛ, голевая. Этот день я запомню на всю жизнь. Сбылась мечта детства — дебютировать за «Спартак» на таком большом стадионе при своих болельщиках, - цитирует слова Зорина Sport24.