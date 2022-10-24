Рианчо считает, что Глушаков — это не уровень «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Не удивлен, что «Спартак» разгромил «Химки». Играл один из лидеров против аутсайдера», — заявил Рианчо Sport 24.

По мнению специалиста, на данный момент Глушаков — это не уровень московского «Спартака», поэтому вряд ли он после такого матча сможет вернуться в стан «красно-белых».

Столичный клуб разгромил «Химки» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счетом 5:0.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 29 очков, а «Химки» продолжают борьбу за выживание, подмосковный клуб располагается на 15-й строчке, набрав 9 баллов.