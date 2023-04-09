Андрей Мостовой: «Знали, как против Дзюбы нужно играть»

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (2:1).

- Кажется, на полную только во втором тайме включился «Зенит». Это так?

- Да, соглашусь. Мне кажется, что первый тайм был на стороне «Локомотива», у него больше моментов было. У нас невынужденная ошибка, но очень важным был гол, который мы забили в конце первого тайма и ушли на перерыв с ничейным счетом. А так соглашусь, да. Наверное, первый тайм чуть был не наш. Во втором тайме перехватили инициативу, считаю. «Локомотив» только длинными передачами на Артёма Дзюбу играл. Все знали, что у «Локомотива» отличная контратака и длинные забросы на Дзюбу.

- Как обсуждал «Зенит» до матча фактор Дзюбы, который любит забивать командам, с которыми у него принципиальные отношения?

- Об этом особо не разговаривали, что Дзюба особенно забивает бывшим командам. Знали, что он сильный нападающий, но также знали, как против него нужно играть. Также знали, что его будут грузить длинными передачами. Ничего такого особого не было, готовились как к обычному матчу.