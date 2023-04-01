«Зенит» ни разу не проиграл «Уралу» в Премьер-лиге за 24 матча

Сегодня вечером питерский «Зенит» на «Газпром Арене» дожал крепкий «Урал» Виктора Ганчаренко – 2:0. Дублем отличился голодный до голов и побед Иван Сергеев. Таким образом, питерцы довели беспроигрышную серию с екатеринбургским клубом в рамках Премьер-лиги до 24-х матчей.

Как сообщает Opta, в рамках чемпионата России зенитовцы ни разу не проигрывали «шмелям», 20 очных встреч клуб из Питера выиграл, а четыре команды свели к ничьей.

Добавим, что «Зенит» одержал победу над «Уралом» во всех 12 домашних матчах чемпионата России против этого клуба.

О том, как проходила одна из самых интригующих игр 21 тура Премьер-лиги – читайте в нашем обзоре.