Гаджиев считает, что «Зенит» ждёт непростой матч против «Локомотива»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался перед матчем 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Думаю, что для Питера будет непростой матч, плюс, это противостояние Дзюбы с «Зенитом». Даже если мы дадим 40 процентов на победу «Локомотива» и 60 процентов — на победу «Зенита», то и 40 процентов тоже могут оказаться победными», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

Специалист добавил, что «Локомотив» стал уже совсем другой командой, «железнодорожники» организованы, у них появился характер.

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится завтра, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по мск.