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Гаджиев считает, что «Зенит» ждёт непростой матч против «Локомотива»

08 Апреля 2023 • 16:18 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
1 5.00 X 4.00 2 1.67
09.04 20:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался перед матчем 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Думаю, что для Питера будет непростой матч, плюс, это противостояние Дзюбы с «Зенитом». Даже если мы дадим 40 процентов на победу «Локомотива» и 60 процентов — на победу «Зенита», то и 40 процентов тоже могут оказаться победными», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

Специалист добавил, что «Локомотив» стал уже совсем другой командой, «железнодорожники» организованы, у них появился характер.

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится завтра, 9 апреля. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Гаджи Гаджиев Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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