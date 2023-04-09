Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Зенитом».

- «Локомотив» набрал хороший ход, у команды несколько побед подряд. Смогут ли москвичи отнять очки у «Зенита»?

- Шансы отобрать какие-то очки у питерцев появились. Надежда такая существует. У «Зенита» есть проблемы с качеством игры в обороне. Нет фундаментальной надежности. Но при этом питерцы могут взять очки за счет атакующей игры. «Локомотиву» сегодня нужен баланс в игре, чтобы при потере мяча не создавать пространства для соперника. При этом необходим быстрый переход из обороны в атаку, где креативные атакующие футболисты «железнодорожников» могут что-то создавать.

- А реально ли сейчас «Локомотиву» навязать борьбу «Зениту»?

- У «Локомотива» есть сильная атака, но если команда будет плохо играть в обороне, то у «Зенита» будут хорошие шансы без проблем добиться победы. Все, что есть в наличии у Семака, говорит о том, что у гостей больше шансов на положительный результат. Но мне хотелось бы видеть высокое тактическое понимание игроками задачи, и как они способны ее решать. Это будет игра умов, как игра в шахматы.

- От Дзюбы ждете голов – у него шесть мячей в четырех последних матчах?

- Он будет все делать для этого. У него есть самолюбие, и он захочет всем напомнить о себе. Захочет, чтобы в «Зените» вспомнили, кто такой Дзюба и задумались, насколько правильным было решение не продлять с ним контракт. Я уверен, что перед матчем Семак напомнит своим футболистам о возможностях Дзюбы и о том, как ему противостоять.

- «Зенит» хорошо знает манеру игры Дзюбы, плюс вызвал защитника Ренана из молодежной сборной Бразилии. Это облегчит задачу нейтрализации Артёма?

- Конечно, облегчит.

- Понятно, что Дзюба будет мотивирован против «Зенита». А есть ли у питерцев особая мотивация в данной встрече?

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- Особого рвения не будет, но команда будет держать в уме, что «Локомотив» сейчас играет в очень хороший футбол и набирает очки. Питерцы будут говорить именно об этом, ведь «железнодорожники» сейчас показывают действительно качественный футбол.

- Для кого победа в этом матче важнее? «Зенит» может позволить себе очковые потери.

- Это не играет роли. Победа для обоих клубов очень важна. «Локомотив» будет держать в уме верно выбранный курс, а гостям надо подтверждать, что это сейчас одна из сильнейших команд РПЛ, и им не важно, где и с кем играть.

- Может ли неудача с «Зенитом» сломать настрой «Локомотива»?

- Не думаю. Сейчас команда только выстраивается. Все делается правильно. Но времени прошло еще недостаточно, чтобы сказать, что команда полностью готова.

- К какому результату больше склоняетесь?

- Мне кажется, мы увидим ничью. Скорее всего, результативную.

Елена Григорьевская