Булыкин предположил, с каким счётом закончится матч «Локомотив» - «Зенит»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ между «железнодорожниками» и «Зенитом».

«Думаю, игра будет интересная и 100 процентов голевая. Фаворит все равно «Зенит», но хочется, чтобы «Локомотив» сыграл вничью. Поэтому жду 2:2» — приводит слова Булыкина Sport 24.

Матч «Локомотив» - «Зенит» состоится сегодня, 9 апреля. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в РПЛ, набрав 51 очко. «Железнодорожники» идут на 11-й строчке, имея в своем активе 25 баллов.