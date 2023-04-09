Бывший президент «Зенита» назвал Дзюбу «ограниченным»

Московский «Локомотив» очень старался обыграть питерский «Зенит» и даже повел в счете, но в итоге класс чемпиона все равно оказался выше и «Зенит» выиграл со счетом 2:1.

После игры скандальчик на ровном месте соорудил Артем Дзюба, отказавшийся пожать руку своему бывшему наставник Сергею Семаку. Сцену прокомментировал бывший президент питерского клуба Леонид Туфрин, без обиняков назвавший Дзюбу «ограниченным».

- Он ограниченный человек, не умный. Надо уметь проигрывать, не только на поле, но и в жизни. Семак - умный человек. Правильно пошел после игры поприветствовать Дзюбу. Этим и отличается тренер от игрока, - цитирует слова Туфрина «РБ Спорт».

В следующем туре «Зенит» сразится с «Ростовом».