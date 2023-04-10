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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Для меня Дзюба закончился как человек»

10 Апреля 2023 • 13:22 Комментировать (2)
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Александр Гришин поделился мнением о поступке нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита». Напомним, 34-летний футболист не стал жать руку главному тренеру «Зента» Сергею Семаку, под руководством которого он выступал ранее.

Гришин заявил, что в данной ситуации он полностью поддерживает Семака, так как знает его как хорошего человека.

«Видел, что он пошёл к Дзюбе пожать руку, но Артём этого не сделал. Это настолько некрасивый и противный момент. Для меня Дзюба как человек закончился. Я полностью на стороне Семака. Значит, у Дзюбы что-то не так с головой», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».  

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, успев четыре раза выиграть с этой командой чемпионат России и дважды стать обладателем Кубка страны. В текущем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Артём Дзюба Александр Гришин
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Комментарии (2)
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Promt Roman
10 Апреля 2023 в 14:19
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Cruyff
10 Апреля 2023 в 13:25
да пофиг на этого Д.....
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