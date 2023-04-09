Вендел: «Во втором тайме додавили и забили победный гол, сложная победа»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Зенит» (1:2) Маркус Вендел поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Непростая победа, хороший матч для «Зенита», хотя и не всё получалось. Как оцените результат для команды и свою игру?

- Сегодня была очень хорошая именно командная игра. Я очень рад, что забил. Давно не удавалось отличиться, все сработали на отлично. Во втором тайме додавили и забили победный гол. Сложная победа.

- Ситуация с пропущенным голом, такая ошибка нехарактерная для «Зенита», что там произошло?

- Это футбол, к сожалению, такие вещи случаются, мне не повезло в том моменте, мяч отобрали, забили. От этого еще радостнее было, что я исправился, сравнял счет и помог команде.

- У вас улыбка с лица не сходит. Я думаю, что индивидуальная награда - также повод, чтобы попраздновать?

- Само собой. Приятно забить, приятно победить, еще приятнее получить награду. Но это заслуга всей команды. Без них ничего бы этого не было. Сейчас нужно попраздновать немножко, а потом настраиваться на «Ростов».