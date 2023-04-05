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Радченко считает, что «Зенит» должен отпустить Малкома в случае предложения от сильного европейского клуба

05 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Бывший нападающий испанского клуба «Депортиво» из города Ла-Корунья Дмитрий Радченко высказался о форварде «Зенита» Малкоме.

Специалист заявил, что в прошедший зимний период бразильский футболист получал предложения от различных клубов, некоторые из которых до сих пор остаются актуальными.

По словам эксперта, 26-летний спортсмен совершенно точно будет их рассматривать.

«Если предложение придёт от хорошего, сильного, европейского клуба, все в «Зените» должны с пониманием отнестись к Малкому и отпустить его», - приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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