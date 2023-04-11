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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов: «Зенит» уже не отдаст чемпионство»

11 Апреля 2023 • 17:07 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов заявил об отсутствии чемпионской интриги в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Можно сказать, что «Зенит» уже не отдаст чемпионство. Думаю, преследователи будут очки терять. «Зенит» не растеряет десять очков», — рассказал экс-тренер многих российских клубов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что после 22 туров «сине-бело-голубые» уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий на втором месте «Ростов» на девять очков. Подопечные Сергея Семака выиграли последние четыре розыгрыша Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Шалимов
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