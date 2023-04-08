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Итальянский журналист: «Дзюба напоминает мне Вьери»

08 Апреля 2023 • 09:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Итальянский журналист Россано Доннини сравнил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу с бывшим игроком сборной Италии Кристианом Вьери.

«Дзюба напоминает мне Вьери. Тот тоже любил менять клубы. При этом Вьери, как и Дзюба, всегда оставался интересен публике из-за своих похождений за пределами поля», — цитирует журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор» и покинул его в ноябре прошлого года, проведя за эту команду всего пять матчей. В феврале 2023 года нападающий подписал контракт с «Локомотивом». В составе «железнодорожников» россиянин успел провести шесть игр, забить шесть голов и отдать одну результативную передачу.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт завтра, 9 апреля, против «Зенита». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Кристиан Вьери Россано Доннини
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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