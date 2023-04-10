Сёмин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы против «Зенита».

«Надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше. Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали ему сыграть так, как он хотел», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, гол Артёма в ворота бывшей команды не являлся главной интригой встречи. Сёмин также отметил, что петербургский клуб наработал на победу командной игрой и тактикой.

Напомним, что «Зенит» выиграл у «Локомотива» со счётом 2:1, оторвавшись от второго места в турнирной таблице на 10 очков по итогам 22 туров.