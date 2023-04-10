Кавазашвили: «Дзюба проявил неуважение к Семаку, неблагодарный»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о поступке нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который не стал жать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ. Напомним, что в период с 2015 по 2022 год футболист защищал цвета петербургского клуба.

По мнению ветерана, 34-летний нападающий проявил неуважение к тренеру, под руководством которого работал ранее.

«Дзюба имеет силу и авторитет. Он не имел никакого права так поступать! Артём допустил ошибку и проявил неуважение к тренеру, у которого постоянно играл в основном составе. Неблагодарный», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.