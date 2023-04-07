Рианчо: «Дзюба — звезда российского футбола и один из сильнейших нападающих в истории сборной России»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Испанский специалист назвал 34-летнего игрока самым популярным футболистом России.

«Артём — звезда российского футбола и один из сильнейших нападающих в истории сборной России. Благодаря ему Россия прошла Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», за который успел провести всего пять матчей, покинув команду в ноябре прошлого года. В феврале нападающий подписал контракт с «Локомотивом». В составе «железнодорожников» Дзюба провёл шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.