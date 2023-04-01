Агент Акаев: «Локомотив» нашёл машиниста для своей команды»

Российский футбольный агент Джамал Акаев оценил преображение столичного «Локомотива» во время зимнего трансферного окна, а также игру Артёма Дзюбы. Московская команда, напомним, сегодня днём одержала четвёртую победу в рамках Премьер-лиги подряд, ценный новичок в виде Дзюбы забил пятый и шестой гол за «железнодорожников» этой весной.

«Руководство «Локомотива» ударно поработало в зимнее трансферное окно. В лице Дзюбы клуб нашёл квалифицированного машиниста для своего состава», - цитирует Акаева Rusfootball.

Напомним, «Локомотив» днём на выезде разгромил нижегородский «Пари НН» - 4:0. Теперь у «красно-зелёных» уже 25 очков в турнирной таблице и ничего не напоминает о плачевном 14-м месте команды на момент зимнего перерыва.

«Не вижу, что Дзюба должен сбавлять свой ход. Он на кураже и против него легко не будет никому», - добавил Акаев.

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