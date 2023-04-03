Тренер «Оренбурга» Личка: «Зенит» — чемпион, никто не может помешать команде выиграть титул»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о чемпионской гонке текущего розыгрыша РПЛ.

Напомним, что после 21 тура турнирную таблицу российского чемпионата уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на семь очков. Личка уверен, что чемпионский титул петербуржцы уже не упустят.

«Зенит» — чемпион. Никто не может помешать команде выиграть титул. За второе место будут биться «Ростов», «Спартак», возможно, ещё ЦСКА и «Динамо» включатся в битву за серебро», — цитирует Личку «Матч ТВ».

При этом чешский специалист допустил, что в следующем сезоне ряд клубов смогут навязать «Зениту» борьбу за золото, так как летом всё для команд начнётся с нуля.