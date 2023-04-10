Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат сегодняшнего матча между «Локомотивом» и «сине-бело-голубыми» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

- Какие эмоции испытываете после просмотра матча?

- Игра очень понравилась. Первые 30 минут в исполнении «Зенита» были немного странными, но после получаса игры питерцы стали показывать более взрослый футбол. На мой взгляд, встреча получилась очень содержательной.

- Гол Глушенкова - это ошибка «Зенита» при выходе из обороны, или грамотное расположение атакующих футболистов «Локомотива».

- Думаю, что «Локомотив» хорошо подготовился к матчу, и такой прессинг не был спонтанной затеей. «Зенит» часто выходит из обороны через короткий пас. «Локомотив» шёл в прессинг не просто для галочки: команда подошла к этому с умом, и такая тактика принесла успех.

- Дзюбе на эту игру была подготовлена отдельная роль, или же он вместе со всеми прессинговал соперника?

- Возрастной игрок не может проделывать большой объём работы. Дзюба и в молодые годы не отличался большой вовлечённостью в прессинг. У него была своя роль на поле, и он её выполнял. Он выиграл много единоборств, сделал несколько скидок. Со своими задачами он справился.

- Помимо возрастного Дзюбы в команде есть молодые Пиняев и Глушенков. Сейчас их можно назвать лучшими молодыми футболистами лиги?

- Во многих российских клубах есть перспективные игроки, тот же «Ростов» возьмите. Пиняев - один из самых перспективных юных футболистов всей России и постсоветского пространства. Время покажет, как он будет развиваться и пользоваться предоставленными шансами. В «Локомотиве» сейчас хорошая смесь опыта и молодости. Клубу важно иметь в раздевалке Дзюбу и Смольникова.

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- Руководство оставит Дзюбу и Смольникова на следующий сезон?

- Я уверен, что в «Локомотиве» работают опытные и рациональные руководители. Пока ветераны приносят пользу, они очень важны. Во многом они задают направление для развития молодёжи.

- Команда Галактионова вышла из кризиса, которые преследовал её в первой части сезона?

- У меня не было сомнений в том, что «Локомотив» останется в высшей лиге. В текущем сезоне команда может войти в десятку.

Роберт Иванов