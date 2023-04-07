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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Вообще удивлён, как Кержаков попал на Кипр»

07 Апреля 2023 • 00:42 Комментировать
Локомотив Москва
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Зенит
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09.04 20:00

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин до сих пор в недоумении от того, что его бывший партнёр по сборной Александр Кержаков поехал тренировать на Кипр, да ещё и не самый сильный кипрский клуб – «Кармиотиссу».

«Я больше удивился, когда он вообще туда пошел. Эту лигу я даже не знаю и никаких предпосылок этому не было в наших разговорах», - цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, что в «Кармиотиссе» Кержаков проработал менее двух месяцев, а после покинул команду по странным обстоятельствам. На данный момент этот коллектив занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра и четвёртое во второй группе команд, которые борются за сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Встретимся с ним, пообщаемся и обсудим всё это», - добавил Аршавин.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Александр Кержаков Кармиотисса
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