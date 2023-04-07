Аршавин: «Вообще удивлён, как Кержаков попал на Кипр»

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин до сих пор в недоумении от того, что его бывший партнёр по сборной Александр Кержаков поехал тренировать на Кипр, да ещё и не самый сильный кипрский клуб – «Кармиотиссу».

«Я больше удивился, когда он вообще туда пошел. Эту лигу я даже не знаю и никаких предпосылок этому не было в наших разговорах», - цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, что в «Кармиотиссе» Кержаков проработал менее двух месяцев, а после покинул команду по странным обстоятельствам. На данный момент этот коллектив занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра и четвёртое во второй группе команд, которые борются за сохранение прописки в высшем дивизионе.

«Встретимся с ним, пообщаемся и обсудим всё это», - добавил Аршавин.