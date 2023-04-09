Форвард «Локомотива» Изидор рассказал о своём состоянии

Форвард московского «Локомотива» Вилсон Изидор рассказал о своём состоянии.

«Чувствую себя хорошо. Скучаю по футболу и скоро вернусь на поле!», - приводит слова Изидора «Чемпионат».

Последний раз нападающий появлялся на поле в ноябре прошлого года в матче группового этапа Кубка России против «Пари НН».

В текущем сезоне 22-летний принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.

Контракт француза со столичного клуба рассчитан до 30 июня 2026 года.