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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Желудков: «Зениту» опасаться нечего — Дзюба ни о чём»

07 Апреля 2023 • 17:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался об Артёме Дзюбе в преддверии матча «Локомотива» и «Зенита» в 22-м туре Премьер-лиги.

«Дзюба? Да что там опасаться? Возможно, будет дополнительная мотивация, может, захочет себя показать. Да, он забил уже шесть голов. Но опасаться всё равно нечего — он ни о чём», — заявил чемпион СССР - 1984 в интервью «Чемпионату». Экс-полузащитник «сине-бело-голубых» также рассказал, что единственным ожиданием от встречи является победа «Зенита», отметив при этом, что шансы команд примерно равные.

Напомним, что «Локомотив» примет «Зенит» в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток назначен на 20:00 по московскому времени. Артём Дзюба, семь лет выступавший за петербургский клуб, забил шесть голов при одном ассисте в четырёх играх в футболке «Локомотива» в рамках чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Юрий Желудков
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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