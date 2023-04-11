Борис Игнатьев: «Дзюба в ситуации с Семаком подпортил имидж и показал уровень культуры»

Известный российский тренер Борис Игнатьев дал комментарий по поводу ситуации с Артёмом Дзюбой. Форвард «Локомотива» отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после завершения матча команд в Премьер-лиге.

По словам Игнатьева, воспитанный человек в такой ситуации всегда пожмёт руку.

«Дзюба в ситуации с Семаком ничего не выиграл для себя, а подпортил имидж и показал уровень культуры. Это никак не влияет на профессионализм Артёма. Если человек не здоровается, то это не значит, что он плохой инженер. Он может быть хорошим инженером, но гадким человеком», - сказал Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» в гостях у «Локомотива» добился волевой победы со счётом 2:1. Питерцы уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на 9 зачётных баллов.