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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Дзюба в ситуации с Семаком подпортил имидж и показал уровень культуры»

11 Апреля 2023 • 15:07 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Известный российский тренер Борис Игнатьев дал комментарий по поводу ситуации с Артёмом Дзюбой. Форвард «Локомотива» отказался пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после завершения матча команд в Премьер-лиге.

По словам Игнатьева, воспитанный человек в такой ситуации всегда пожмёт руку.

«Дзюба в ситуации с Семаком ничего не выиграл для себя, а подпортил имидж и показал уровень культуры. Это никак не влияет на профессионализм Артёма. Если человек не здоровается, то это не значит, что он плохой инженер. Он может быть хорошим инженером, но гадким человеком», - сказал Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Зенит» в гостях у «Локомотива» добился волевой победы со счётом 2:1. Питерцы уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая ближайшего преследователя на 9 зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Борис Игнатьев Артём Дзюба
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