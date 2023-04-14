Пименов объяснил, чего не хватает Пиняеву

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался об игре нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Очевидно, что Пиняев прогрессирует в «Локомотиве». Но матч с «Зенитом» показал, что Сергею нужно добавлять в оборонительных действиях. Тогда он будет футболистом с приставкой «супер», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 на счету 18-летнего Пиняева пять забитых мячей и три результативные передачи в 23 матчах с учетом всех турниров.

После 22 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков.