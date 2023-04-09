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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Веденеев: «Зенит» обыграет «Локомотив» в упорной борьбе

09 Апреля 2023 • 13:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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Через 5 ч. 48 мин.

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

«В матче с «Локомотивом» будет упорная борьба, но выиграет «Зенит». Ему нужно сыграть в свою силу. Сейчас у команды практически нет слабых мест. «Зенит» в нормальной форме. Сейчас командам ничего не мешает сыграть хороший матч», — цитирует Веденеева «Чемпионат».

Эксперт считает, что Артём Дзюба является зависимым от партнеров игроком, сам он мало что может решить. На флангах у «Локомотива» Максим Глушенков и Сергей Пиняев — это не самые выдающиеся футболисты, поэтому оборона «Зенита» должна с ними справиться, добавил Веденеев.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет сегодня, 9 апреля. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Сергей Веденеев Максим Глушенков Сергей Пиняев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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