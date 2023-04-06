Камоцци: «Малком может заменить Месси в «ПСЖ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном уходе нападающего Малкома из «Зенита».

Ранее бразилец с российским паспортом рассказал, что его целью является участие в Лиге чемпионов. Напомним, минувшей зимой Малкомом интересовался «ПСЖ».

«Для крупного игрока нормально стремиться к более высокому уровню. Что касается «ПСЖ», Малком может заменить Месси. Он знает чемпионат Франции», — приводит слова Камоцци «Матч ТВ».

Отметим, что до «Зенита» бразилец выступал за «Барселону» и французский «Бордо».

В текущем сезоне Малком провёл в составе петербургской команды 27 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Рыночная стоимость 26-летнего нападающего сейчас оценивается в 24 миллиона евро.