По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Локомотив» намерен продлить контракт с полузащитником Даниилом Куликовым.

Действующее соглашение 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до конца июня нынешнего года. Отметим, что Куликов является воспитанником «Локомотива».

В текущем сезоне полузащитник провёл за «красно-зелёных» 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Рыночная стоимость Куликова сейчас оценивается в 1,8 миллиона евро.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 21 сыгранном матче.