Петржела: «Зенит» выиграет, не верю в Дзюбу»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем поединке против «Локомотива» в 22-м туре Премьер-лиги.

«Этот матч не будет принципиальным для Дзюбы. «Зенит» выиграет. Не верю в Дзюбу. Результативность Артема ничего не значит. «Зенит» будет следить за ним», — заявил чешский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что лидер Российской премьер-лиги встретится с «Локомотивом» в Москве в воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток назначен на 20:00 по местному времени. Дзюба выступал в футболке «Зенита» с 2015 по 2022 год. После перехода в стан «железнодорожников» форвард забил шесть голов при одном ассисте всего в четырёх матчах чемпионата.