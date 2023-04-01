Дзюба - о предстоящем матче против «Зенита»: «Эта игра - как финал»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».
Форвард отметил, что продолжает общаться с некоторыми игроками из команды с берегов Невы, и будет очень рад их увидеть.
«Ждем матч, с нетерпением готовимся. Для нас сейчас любая игра как финал
Непобедимых нет, мы их не боимся, тем более, играем дома», - приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Напомним, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год
Поединок между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 9 апреля.
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