Дзюба - о предстоящем матче против «Зенита»: «Эта игра - как финал»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Форвард отметил, что продолжает общаться с некоторыми игроками из команды с берегов Невы, и будет очень рад их увидеть.

«Ждем матч, с нетерпением готовимся. Для нас сейчас любая игра как финал

Непобедимых нет, мы их не боимся, тем более, играем дома», - приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, что лучший бомбардир в истории чемпионатов России выступал за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год

Поединок между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 9 апреля.