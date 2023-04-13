Чинквини: «Дзюба — невежливый человек»

Бывший менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини оценил поведение Артёма Дзюбы после матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

Напомним, что нападающий «железнодорожников» отказался пожать руку своему бывшему наставнику Сергею Семаку.

«Для меня в этой ситуации Дзюба — невежливый человек. Артём работал в одном клубе с Семаком несколько лет. Да, в своё время Семак принял решение по Дзюбе, но тренер волен выбирать игроков, которых хочет видеть в команде», — заявил итальянский функционер в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, Дзюба должен был проявить уважение к специалисту, отметив, что в прошлом году руководство «Зенита» само приняло решение не продлевать контракт с нападающим.

В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» выиграл со счётом 2:1 у «Локомотива». Артём Дзюба не смог отметиться результативными действиями в игре против бывшего клуба.