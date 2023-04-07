Погребняк: «Локомотив» заряжен, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова!»

Экс-форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался в преддверии матча 22-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Локомотивом».

«Локомотив» сейчас заряжен, находится в хорошей форме, в раздевалке порядок, а Дзюба в погоне за рекордом Кержакова! Для него сейчас каждый матч принципиальный», — заявил Погребняк «Чемпионату».

Среди российских футболистов рекорд по голам принадлежит Александру Кержакову, на счету которого 233 забитых мяча. На данный момент Дзюба в десяти голах от достижения Кержакова.

Матч «Локомотив» - «Зенит» пройдет 9 апреля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.