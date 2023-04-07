Петржела: «Для Дзюбы сыграть с «Зенитом» будет престижно»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о настрое нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на матч 22-го тура РПЛ против «сине-бело-голубых». Напомним, Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год.

«Для Дзюбы сыграть с «Зенитом» будет престижно, ведь лучшие годы он провёл в «Зените». Но уверен, что «Зенит» выиграет», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл в составе «железнодорожников» шесть матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в воскресенье, 9 апреля. Начало — в 20:00 по московскому времени. Игра этих команд в первом круге завершилась уверенной победой петербуржцев со счётом 5:0.