Ари считает, что Дзюба побьёт рекорд Кержакова по голам

Экс-нападающий «Спартака» Ари Феррейра оценил игру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Дзюба — невероятно сильный игрок. Один из лучших, с кем я играл в России. Сейчас он — звезда российского футбола. «Локомотив» обязан продлить с ним контракт. Ему ничего не стоит побить рекорд Кержакова», — приводит слова Ари Sport24.

По мнению футболиста, Дзюба будет играть на высоком уровне еще минимум два-три года и забьет большое количество голов.

На данный момент на счету 34-летнего Дзюбы 223 мяча. До звания лучшего бомбардира в истории российского футбола ему осталось десять голов. Сейчас рекорд принадлежит Александру Кержакову (233 гола).