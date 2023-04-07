Губерниев - о Кержакове: «Уехал и уехал, каждый человек имеет право на собственное мнение»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сегодняшние слова Александра Кержакова. Бывший форвард заявил, что он покинул Россию осенью 2022 года из-за напряжённой обстановки в стране.

«Уехал и уехал. Каждый человек имеет право на собственное мнение, каждый сам выбирает свой жизненный путь», - пишет Губерниев в своём Телеграм-канале.

Ранее Кержаков заявил, что эмигрировать из России не собирался, однако в сложившейся ситуации ему просто хотелось отправиться туда, где тепло и спокойно.

«Саша хороший парень, замечательный футболист и тренер. Желаю ему удачи и здоровья!», - добавил Губерниев.