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Булыкин: «Дзюба супермотивирован на матч с «Зенитом» эксклюзив

09 Апреля 2023 • 13:10 Комментировать
Локомотив Москва
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Зенит
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Через 5 ч. 48 мин.

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ближайшем матче между «железнодорожниками» и «Зенитом» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

- Какие ожидания от сегодняшнего матча? Вы видите фаворитом какую-то из команд?

- Ожидаю хорошего дерби двух городов, напряжённой игры и голов. Жду ничью. «Локомотив» хорош, Дзюба феерит, а для «Зенита» матч выездной. Эти моменты должны привести к ничьей, хотя питерцы на бумаге фавориты.

- Вы ждёте результативную ничью или нулевую?

- Думаю, нулевой ничьей не будет.

- Можно сказать, что «красно-зелёные» обезопасили себя от вылета? Сейчас команда располагается на 11-м месте.

- Думаю, что «Локо» не вылетит. Команда прибавила после зимней паузы, Галактионов хорошо управляет коллективом, плюс футболисты подобрались хорошие. Баринов не ушел и не расстроился, Пиняев подъехал. На 90% команда себя обезопасила от вылета.

- Галактионов пока проявляет себя как тактик или как психолог?

- Всё вместе, в большинстве все зависит от игроков - они решают задачи на поле. Если состав плохой, то от тренера ничего не зависит. Сейчас в клубе есть супермотивированный Дзюба и создающий Пиняев. Они помогают тренеру достигать результат. Тренер и игроки быстро вышли из критического положения. Новому руководство можно поаплодировать в этой ситуации.

- Для Дзюбы, который играл в «Зените», эта игра будет принципиальной?

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- Конечно, да. Он захочет сыграть как можно лучше. Если футболист говорит, что у него нет реваншистских настроений по отношению к бывшему клубу, - не верьте ему. У Артёма огромная мотивация.

- Если «Зенит» сегодня победит, то точно станет чемпионом?

- Пока не вижу команд, которые могут потенциально подвинуть «сине-бело-голубых» с первого места. Были надежды на «Спартак», но он плохо влился в сезон весной. «Красно-белые» теперь не могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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