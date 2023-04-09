Галактионов высказался насчёт игры Дзюбы против «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу предстоящей игры Артёма Дзюбы против «Зенита».

Как известно, Дзюба выступал за «Зенит» ранее. С февраля же 34-летний форвард играет за «Локомотив», причём успешно (на счету Артёма шесть голов в четырёх матчах Премьер-лиги).

«Думаю, у каждого человека есть эмоциональный фактор, его нельзя не учитывать. Но Артём - опытный игрок, он знает куда и как правильно направить свои эмоции. Необходимо чётко подчеркнуть, что личности определяют, но нам надо ответственно и дисциплинированно сыграть командно, особенно в обороне», - сказал Галактионов, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Матч Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «РЖД Арены» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.