В руководстве «Локомотива» принято решение не обсуждать продление трудовых контрактов до конца сезона-2022/23. Об этом в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

«Буквально на днях руководство «Локомотива» выступило с чётким заявлением, что обсуждение всех трудовых договоров и их продление – по окончании сезона», — сказал источник.

Собеседник добавил, что у руководства команды имеется чёткий курс и задачи. Первоочередной задачей является подняться в турнирной таблице как можно выше.

«Локомотив» после зимней паузы одержал четыре победы в чемпионате России подряд. Команда поднялась с 14-го места на 11-е. В данный момент в активе у «железнодорожников» 25 очков.