Орлов: «Пока мы даже не знаем потолка возможностей Пиняева»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о 18-летнем нападающем «Локомотива» Сергее Пиняеве.

По мнению журналиста, Пиняев обладает хорошими данными и будет продолжать прогрессировать.

«Пиняев самый интересный сейчас крайний нападающий в РПЛ. Давно у нас таких не было. Пока мы даже не знаем потолка его возможностей», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что текущий сезон Пиняев начинал в «Крыльях Советов» и перешёл в «Локомотив» только зимой. За две эти команды молодой футболист провёл в общей сложности 22 матча, забил пять голов и отдал три результативные передачи.