Защитник «Локомотива» Конти рассказал, когда вернётся на поле

Защитник московского «Локомотива» Херман Конти рассказал о сроках своего восстановления.

«Думаю, что вернусь на поле через одну или две недели», - приводит слова аргентинца «Чемпионат».

Последний раз футболист выходил на поле в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара», когда столичный клуб одержал волевую победу со счётом 3:2.

Всего на счету Конти, который заключил контракт с «Локомотивом» в зимнее транферное окно, принял участие в двух играх и, соответственно, не смог отметиться результативными действиями.

Сегодня, 9 апреля, столичный клуб примет на своём поле питерский «Зенит». Начало матча - в 20:00 по московскому времени.