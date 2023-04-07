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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» будет, что предложить «Зениту»

07 Апреля 2023 • 20:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
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09.04 20:00

Бывший российский полузащитник Динияр Билялетдинов порассуждал об одном из самых интересных матчей грядущего тура РПЛ. В нём столичный «Локомотив» попробует одержать пятую победу подряд в рамках лиги, но соперник москвичам достался не из простых – это питерский «Зенит», лидер Премьер-лиги.

«Локомотиву» будет, что предложить «Зениту». Но только в том случае, если команда будет хорошо организована на протяжении всей игры. Плюс играет «Локо» дома, «Зенит» в таком случае может и проиграть», - рассказал Билялетдинов «Чемпионату».

Напомним, что в составе «Локомотива» прекрасный период проводит бывший зенитовец Артём Дзюба. На его счету уже шесть забитых голов в рамках РПЛ.

«У Дзюбы всегда запредельная мотивация против лучших команд», - добавил Билялетдинов.

Поединок «Локомотива» и «Зенита» состоится на «РЖД Арене» в Москве 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динияр Билялетдинов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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