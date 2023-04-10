Радимов предположил, почему Дзюба не стал жать руку Семаку

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов предположил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ, который завершился победой петербургской команды со счётом 2:1.

Эксперт признался, что не удивлён таким поведением Дзюбы, так как ещё до игры футболист заявлял, что расставание с Семаком прошло не очень гладко. Также Радимов отметил, что на настроении Дзюбы мог сказаться итоговый результат матча.

«Упущенная победа для «железнодорожников» при неплохой игре — это обидно, поэтому настроение у Артёма было явно не на подъёме», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В общей сложности за команду из Санкт-Петербурга нападающий провёл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.