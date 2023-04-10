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Радимов предположил, почему Дзюба не стал жать руку Семаку

10 Апреля 2023 • 16:01 Комментировать (3)
Локомотив Москва
1:2
Зенит
окончен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов предположил, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ, который завершился победой петербургской команды со счётом 2:1.

Эксперт признался, что не удивлён таким поведением Дзюбы, так как ещё до игры футболист заявлял, что расставание с Семаком прошло не очень гладко. Также Радимов отметил, что на настроении Дзюбы мог сказаться итоговый результат матча.  

«Упущенная победа для «железнодорожников» при неплохой игре — это обидно, поэтому настроение у Артёма было явно не на подъёме», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В общей сложности за команду из Санкт-Петербурга нападающий провёл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Сергей Семак Владислав Радимов Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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TEREX
10 Апреля 2023 в 17:08
сафсем здюба аскатинилса..)) хто ис тибя чиловека та сделал..)) пральна В.Высоцкий пел - а ежыли ты жыл как свинья..астанишся свиньЁю..))
9Bodяk9
10 Апреля 2023 в 16:06
Да и х.. с ним, Дзюбой! Нашли что мусолить... Пожал - не пожал, прям трагедия! Вот если бы они рыла друг другу начистили! А так хренота одна!
ингерман
10 Апреля 2023 в 16:18
ай по сопатке это бы было креативненька.. поточняк.. А-ха-ха-ха! )))
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