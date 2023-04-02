Ненахов: «Хотим пройти весеннюю часть РПЛ без поражений»

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов уверен, что его команде под силу пройти всю весеннюю часть Российской премьер-лиги без поражений.

«В дальнейшем всё будет зависеть только от нашего старания и где‑то от везения. Если все будет у нас получаться, мы сможем провести всю весну без поражений», - уверен Ненахов в комментарии для «Матч ТВ».

Напомним, что вчера подопечные Михаила Галактионов победили уже в четвёртой игре в рамках РПЛ с момента возобновления чемпионата России. На выезде «красно-зелёные» безжалостно расправились с кризисным «Пари НН» - 4:0. В следующем туре «Локомотив» ожидает сильнейший соперник в виде питерского «Зенита», однако играть москвичам против петербуржцев предстоит дома – на «РЖД Арене».