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Стипиди: «Если завтра напишут, что Пиняевым интересуется «Ливерпуль», я не удивлюсь» эксклюзив

05 Апреля 2023 • 17:05 Комментировать
Локомотив Москва
...
Зенит
09.04 20:00

Известный футбольный эксперт Павел Стипиди в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал российских журналистов за выдачу авансов молодым футболистам.

«Наши «диванные эксперты» восхваляют наших молодых футболистов, и спустя какое-то время эти игроки превращаются в ноль. В прошлом году писали про Захаряна и «Челси». Где сейчас пацан? Он сейчас в таком состоянии бедный, что он не похож на одну десятую часть того Захаряна, который был в начале того сезона.

Сейчас перенеслись на Пиняева. Да оставьте вы их в покое! Дайте спокойно развиваться. Не пойте вы дифирамбы, вы сумасшедшие, умные люди! Как себя считают Ловчевы, Моры, Рахимовы, кто там ещё ходит… Григорян… Оставьте ребят в покое. Он хорошо сыграл игру одну и вторую (имеется в виду товарищеские матчи сборной России против Ирана и Ирака) не супер, а хорошо! Если завтра скажут, что Пиняева уже «Ливерпуль» покупает – я не удивлюсь», — сказал Стипиди.

18-летний Пиняев перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он сыграл за команду 4 матча, в которых отметился одним голом. В составе сборной России нападающий побил рекорд, он стал самым молодым игроком национальной команды, который когда-либо поражал ворота соперников.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Сергей Пиняев Павел Стипиди
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЗЕНИТ
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