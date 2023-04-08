Селюк: «Отпускать Дзюбу – большая ошибка «Зенита»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу Артёма Дзюбы в преддверии матча «Локомотива» против «Зенита». Команды сойдутся лицом к лицу в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

Как известно, Дзюба забил за «Локомотив» шесть голов в четырёх матчах чемпионата России в марте-апреле. Московский клуб подписал контракт с нападающим в феврале.

«Дзюба захочет доказать, что «Зенит» рано с ним расстался. И это нормально. Я считаю, что это так и есть. «Зениту» не хватает игрока в штрафной площади, который может навязать борьбу, хорошо играет головой и правильно выбирает позицию. А это как раз Дзюба», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

«С самого начала я говорил, что отпустить Дзюбу – большая ошибка «Зенита». И что он будет в любой российской команде звездить», - добавил агент.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» стартует 9 апреля в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.