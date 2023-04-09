Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу питерцев в матче с «Локомотивом» (2:1).

«До 73-й минуты игра была абсолютно равная. Были обоюдные моменты. В конце игры «Зенит» взял контроль, но первые тридцать минут «Зенит» был незаметен. Мне кажется, что «Локомотив» подсел физически. В целом «Локо» очень достойно смотрелся. В конце уже да, они больше оборонялись, там «Зенит» уже давил.

Конкурентов «Зениту» сейчас всё-таки нет. Интрига чемпионства? Сейчас всё зависит от «Ростова». Если команда Валерия Карпина не победит «Оренбург», то все, можно смело говорить, что «Зенит» - чемпион. Если «Ростов» победит, а потом в следующем туре как раз может одержать победу в очной встрече с «Зенитом», то ещё все будет в напряжении. Просто если будет десять очков, то не смогут отыграть столько. Не видно такого, чтобы команды могли обыграть «Зенит» несколько раз подряд, к примеру», - сказал Деменко.