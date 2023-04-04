Денис Зубко: «Дзюба обязательно будет стараться передать «привет» «Зениту»

Уже четыре матча кряду выиграл московский «Локомотив» после возобновления чемпионата, в составе команды блистает Артем Дзюба. В следующем туре команду Михаила Галактионова будет инспектировать суровый экзаменатор - питерский «Зенит». Бывший футболист питерского клуба Денис Зубко уверен, что Дзюба из кожи вон вылезет для того, чтобы огорчить питерцев.

- У Артема, который забил в четырех играх шесть мячей, большая мотивация сыграть в этом матче и забить «Зениту». Он уже «передал привет» Нижнему Новгороду, теперь постарается «передать привет» Петербургу, - цитирует слова Зубко «РБ Спорт».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится девятого апреля.