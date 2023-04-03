Петржела: «Ростов» и «Спартак» не смогут составить конкуренцию нынешнему «Зениту»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, есть ли интрига в борьбе за золотые медали в РПЛ.

«Интриги в РПЛ уже давно нет. Было очевидно, что «Зенит» станет чемпионом в очередной раз. Я слежу за их последними результатами. Они вышли из кризиса? «Зенит» в нем и не был», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Как считает специалист, ни «Спартак», ни «Ростов» на данный момент не способны составить конкуренцию такому «Зениту».

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на второй строчке «Ростов» на семь баллов. «Спартак» идет третьим, отставая от «Зенита» на десять очков.