В «Локомотиве» рассказали, когда будет обсуждаться новый контракт с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, когда будет обсуждаться новый контракт с форвардом столичного клуба Артёмом Дзюбой.

Спортивный деятель отметил, что было с нападающим было обговорено, что обсуждение нового соглашения будет в конце сезона.

«Локомотив» — боевая единица, в которой Артему нравится находиться. И нам нравится то, как он играет», - приводит слова Нагорных Sport24.

Напомним, что Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее транферное окно, заключив контракт до конца нынешнего сезона. За семь матчей в составе столичного клуба он отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.