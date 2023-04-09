Кассьерра высказался о победе «Зенита» над «Локомотивом»

Нападающий питерского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе команды с берегов Невы над московским «Локомотивом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Колумбиец отметил, что очень счастлив, ведь это был достойный матч, который начался непросто.

«Уступали в счёте, приложили довольно много усилий, чтобы сравнять. Во втором тайме начали давить. Главное, что набрали три очка — это было важно», - приводит слова форварда «Чемпионат».

Напомним, что Кассьерра стал автором победного гола, отличившись впервые за «Зенит» в РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Ростов» на десять баллов.