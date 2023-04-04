Сёмин: «Пока Пиняев не перерос уровень «Локомотива» — надо играть здесь»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о том, стоит ли молодым российским футболистам уезжать в Европу.

По мнению специалиста, менять лигу следует лишь в том случае, если игрок уверен, что в новом клубе он будет получать достаточно игрового времени. В качестве примера Сёмин привёл 18-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Уезжали всю жизнь, но нужно знать время и место. Сейчас Пиняев постоянно играет в «Локомотиве», только перешёл туда и начал это делать. Если перерастёт уровень команды — значит, можно ехать. Пока этого не произошло — надо играть здесь», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом месяце Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России, отличившись в товарищеском матче против команды Ирака (2:0). За «Локомотив» нападающий успел провести семь матчей и забить в них один гол.